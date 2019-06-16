«Филадельфия» отправила Эндрю Макдональда на безусловный драфт отказов

Опытный защитник Эндрю Макдональд покинет «Филадельфию Флайерз». Клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, информирует официальный сайт организации.
32-летний Макдональд выступал за «Флайерз» с 2014 года, подписав шестилетний контракт на $ 30 млн. По действующему соглашению у него оставался ещё один год. В минувшем регулярном сезоне защитник набрал 9 (0+9) очков в 47 матчах.
На драфте НХЛ 2006 года был выбран в шестом раунде под общим 160-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». 25 февраля 2010 года уроженец Джудика подписал с «Айлендерс» четырёхлетний контракт. 4 марта 2014-го «островитяне» обменяли канадского защитника в «Филадельфию» на нападающего Мэтта Маньена, выбор в третьем раунде драфта-2014 и выбор во втором раунде драфта-2015.
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