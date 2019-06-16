Флетчер — о драфте отказов для Макдональда: всё из-за потолка зарплат НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер объяснил решение отправить на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта канадского защитника Эндрю Макдональда.

«Трудное решение. Пришлось пойти на это из-за потолка зарплат в НХЛ. Этот парень — профессионал. Квалифицированный игрок, он действовал эффективно, но мы живём в мире потолка зарплат. Сегодня мы приняли трудное решение с целью высвобождения нескольких миллионов долларов, которые позволят максимизировать наши шансы в борьбе за некоторых игроков», — цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ.

32-летний Макдональд выступал за «Флайерз» с 2014 года, подписав шестилетний контракт на $ 30 млн. По действующему соглашению у него оставался ещё один год. В минувшем регулярном сезоне защитник набрал 9 (0+9) очков в 47 матчах.