«Миннесота» хочет подписать контракт с Джо Павелски
«Миннесота Уайлд» может приобрести нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, информирует Sportsnet. 1 июля американский хоккеист получит статус неограниченно свободного агента.
Сообщается, что ранее «дикари» были заинтересованы в услугах нападающего Брока Нельсона, но тот подписал новый контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас «Миннесота» рассматривает вариант с приобретением Павелски и Андерса Ли, выступающего за «островитян», если они выйдут на рынок свободных агентов.
В минувшем сезоне 34-летний Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Капитан «Сан-Хосе» Павелски уверен, что продолжит карьеру в клубе
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