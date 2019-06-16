«Миннесота» хочет подписать контракт с Джо Павелски

«Миннесота Уайлд» может приобрести нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, информирует Sportsnet. 1 июля американский хоккеист получит статус неограниченно свободного агента.



Сообщается, что ранее «дикари» были заинтересованы в услугах нападающего Брока Нельсона, но тот подписал новый контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас «Миннесота» рассматривает вариант с приобретением Павелски и Андерса Ли, выступающего за «островитян», если они выйдут на рынок свободных агентов.



В минувшем сезоне 34-летний Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.

Капитан «Сан-Хосе» Павелски уверен, что продолжит карьеру в клубе