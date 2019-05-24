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Капитан «Сан-Хосе» Павелски уверен, что продолжит карьеру в клубе

Капитан «Сан-Хосе» Павелски уверен, что продолжит карьеру в клубе
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, заявил, что будет играть за «акул» в сезоне-2019/20.

«Я уверен, что вернусь в команду, нам надо только поработать над этим. Я не переживаю по этому поводу. Нам здесь нравится. Мне нравится играть здесь. Уверен, что всё будет хорошо, мы проведём переговоры, узнаем, как обстоят дела», — цитирует Павелски официальный сайт НХЛ.

Павелски не играл в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции. В третьем периоде пятого матча серии он попал под силовой приём защитника «Сент-Луис Блюз» Алекса Пьетранджело у борта и усугубил травму нижней части тела. Ранее он пропустил первые шесть встреч второго раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (4-3) из-за травмы головы, полученной в седьмом матче серии первого раунда с «Вегас Голден Найтс» (4-3).

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