«Торонто» рассчитывает обменять Зайцева на другого защитника

«Торонто Мэйпл Лифс» продолжает искать варианты обмена защитника Никиты Зайцева.



По информации известного североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, канадский клуб хочет получить за россиянина другого игрока линии обороны. Контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около двадцати с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

Маккензи: Зайцев — неоднозначная личность. «Торонто» будет сложно его обменять