Генменеджер «Флориды»: решение о будущем Луонго примем до драфта

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал о ситуации с 40-летним голкипером Роберто Луонго.



«Мы уже приступили к переговорам с Роберто. Решение о его будущем примем до драфта (21 и 22 июня. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Тэллона Sportsnet.



В сезоне-2018/19 канадский голкипер провёл 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 18 побед. Он отражал 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,12. По окончании сезона появилась информация о том, что Луонго может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.



Ранее сообщалось, что «пантеры» могут обменять голкипера Джеймса Раймера. «Флорида» рассчитывает заключить контракт с российским вратарём «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

Луонго: в следующем сезоне могу быть вторым вратарём, меня это устраивает