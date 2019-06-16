Флетчер: Проворов — молодой защитник с большим потенциалом

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер оценил линию обороны команды после обмена с «Вашингтон Кэпиталз», в результате которого ряды «лётчиков» пополнил Мэтт Нисканен, а в обратном направлении проследовал Радко Гудас.
«В составе «Филадельфии» есть несколько молодых защитников, обладающих большим потенциалом. К примеру, обратите внимание на Ивана Проворова или Трэвиса Санхайма. Кроме того, мы оптимистично настроены в отношении Филиппа Майерса. Шейн Гостисбер очень эффективен, несмотря на то что его профессиональная карьера началась не так давно. С приходом Нисканена у нас образовалась качественная группа защитников», — приводит слова Флетчера официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 32-летний Нисканен забросил 8 шайб и сделал 17 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-3» и 41 штрафной минуте.
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