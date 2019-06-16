Боумэн: «Чикаго» будет вести себя активно, хотим найти новых игроков

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн рассказал о дальнейших шагах по укреплению команды. Ранее «ястребы» получили защитника Олли Мяяття в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз».



«Мы хотим найти несколько новых игроков. И не так важно, будет это сделано через обмен или на рынке свободных агентов. Сейчас в лиге разговоры об обменах идут довольно активно. Я участвую в нескольких переговорах, которые должны продолжиться на следующей неделе.



Мы думаем, что будем вести себя активно. В это время года, когда на горизонте вовсю маячат драфт и открытие рынка свободных агентов, активности всегда много. Так что мы продолжим поиск вариантов усиления команды через обмены, либо на рынке свободных агентов», — приводятся слова функционера на официальном сайте лиги.

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