Боумэн: «Чикаго» будет вести себя активно, хотим найти новых игроков

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн рассказал о дальнейших шагах по укреплению команды. Ранее «ястребы» получили защитника Олли Мяяття в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз».
«Мы хотим найти несколько новых игроков. И не так важно, будет это сделано через обмен или на рынке свободных агентов. Сейчас в лиге разговоры об обменах идут довольно активно. Я участвую в нескольких переговорах, которые должны продолжиться на следующей неделе.
Мы думаем, что будем вести себя активно. В это время года, когда на горизонте вовсю маячат драфт и открытие рынка свободных агентов, активности всегда много. Так что мы продолжим поиск вариантов усиления команды через обмены, либо на рынке свободных агентов», — приводятся слова функционера на официальном сайте лиги.
- 16 июня 2019
-
21:12
-
20:56
-
20:31
-
19:54
-
19:16
-
18:55
-
18:23
-
17:59
-
17:23
-
16:56
-
16:33
-
15:44
-
15:07
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:09
-
05:03
- 15 июня 2019
-
23:58
-
23:27