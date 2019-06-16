Партнёр Какко по звену: Каапо ждёт долгая и успешная карьера

Нападающий Зак Будиш поделился мнением о фаворите драфта Каапо Какко, с которым играл в одном звене.
«В Финляндии играют жёстко, и там много возрастных ребят. К этому он привык. Но в Америке играют жёстче и прямолинейнее. А в Финляндии, как и в других европейских лигах, игра проходит спокойнее за счёт размеров льда. Там не так много столкновений. Ему надо будет научиться, как справляться с этими силовыми приёмами, и учиться придётся на лету. Но я думаю, что у него всё получится, кто бы его ни выбрал.
Не знаю, насколько мне, американцу, можно такое говорить, но я хочу, чтобы Каапо стал первым номером драфта. Я провёл с ним сезон в одной команде и болею за него. Уверен, что Хьюз очень талантливый парень, особенный хоккеист, но Каапо ждёт долгая и успешная карьера. Он много голов забьёт», — приводит слова Будиша официальный сайт НХЛ.
- 16 июня 2019
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