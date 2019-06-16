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Карл Хагелин заключил с «Вашингтоном» четырёхлетний контракт на $ 11 млн

Карл Хагелин заключил с «Вашингтоном» четырёхлетний контракт на $ 11 млн
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Карл Хагелин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года, по условиям которого шведский форвард заработает $ 11 млн (средняя годовая зарплата составит $ 2,75).

30-летний шведский хоккеист в ходе прошлого сезона успел поиграть за «Питтсбург Пингвинз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон». Он провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами. В составе «Кэпиталз» форвард набрал 11 очков в 20 играх.

Хагелин был выбран в шестом раунде драфта под общим 168-м номером в 2007 году командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Карл — серебряный призёр Олимпийских игр—2014 и бронзовый призёр Кубка мира—2016.

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