Скаут: физически Какко развит как взрослый мужчина, у него очень сильные ноги

Скаут «Нью-Джерси Дэилз» Пол Кастрон оценил физические данные нападающего Каапо Какко, считающегося одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.



«Физически Какко уже развит как взрослый мужчина, у него очень сильные ноги. Защитникам из НХЛ было сложно сдерживать его на чемпионате мира. Он хорошо закрывает шайбу, может создать голевой момент в позиционной атаке, выкатиться с шайбой на ворота. У него очень короткая клюшка и замечательные руки, что позволяет ему справляться с плотным трафиком, и он умеет играть в пас. Я считаю, что хоккеисты, играющие короткой клюшкой, попав в НХЛ, задерживаются в лиге дольше», — цитирует Кастрона официальный сайт лиги.



Драфт НХЛ пройдёт 21 и 22 июня в Ванкувере. «Нью-Джерси» получил право на выбор первого номера в результате драфт-лотереи.

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