Петерссон — о переходе в «Динамо»: пришёл в команду с менталитетом победителя

Новичок московского «Динамо» Андре Петерссон поделился эмоциями после подписания контракта и ожиданиями на новый сезон.



«Очень рад, что мы пришли к соглашению. У нас были переговоры и в прошлые годы, а в этом наконец-то удалось подписать контракт. Были предложения от других команд, но мне всегда хотелось играть в Москве, поэтому мой выбор говорит сам за себя.



Я считаю, что Москва очень хороший город. Здесь много достопримечательностей, которые можно посетить: Красная площадь и всё такое. Надеюсь, что я и моя семья будем здесь процветать.



Сезон в «Барысе»? Это был довольно хороший год, намного лучше, чем я предполагал. При переходе в команду у меня не было особых ожиданий, но, оглядываясь назад, понимаю, что получилось очень даже неплохо.



Я пришёл в команду с менталитетом победителя, поэтому буду прилагать все усилия, чтобы помочь бело-голубым выиграть как можно больше матчей», — приводит слова Петерссона официальный сайт московского клуба.

Контракт Шипачёва с «Динамо» – миф или реальность? В московском «Динамо» убеждены: все права на игрока у них. В «Авангарде» считают иначе?