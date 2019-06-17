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Толчинский: сходил с Кубком Гагарина в баню, но обошлось без экстрима

Толчинский: сходил с Кубком Гагарина в баню, но обошлось без экстрима
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский рассказал, как провёл время с Кубком Гагарина. Трофей перешёл в распоряжение форварда на три дня.

«Хотел показать кубок своему дедушке, который играл в хоккей. Один из моих дедов выступал даже в легендарной армейской команде под руководством Анатолия Владимировича Тарасова. В итоге мы в Москве посидели с семьёй за праздничным столом, также сходил с Кубком Гагарина в баню. Никакого экстрима — трофей просто стоял на фоне», — приводит слова Толчинского официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

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