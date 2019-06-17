Нападающий Денис Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Нападающий Денис Кокарев пополнил состав «Спартака». По информации официального сайта красно-белых, односторонний контракт форварда рассчитан до 30 апреля 2020 года.
Минувший сезон 34-летний нападающий провёл в составе «Витязя», принял участие в 64 матчах и набрал 22 (7+15) очка. В КХЛ нападающий выступал также в ХК МВД, московском «Динамо», «Салавате Юлаеве» и магнитогорском «Металлурге». В лиге форвард провёл 684 игры, в которых записал в личную статистику 319 (115+204) очков.
Денис Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира 2012 года.
В минувшем сезоне красно-белые вышли в плей-офф, где проиграли в первом раунде СКА со счётом 2-4. В межсезонье главным тренером московской команды был назначен Олег Знарок.
Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке»
У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.
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