Нападающий Денис Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Денис Кокарев пополнил состав «Спартака». По информации официального сайта красно-белых, односторонний контракт форварда рассчитан до 30 апреля 2020 года.



Минувший сезон 34-летний нападающий провёл в составе «Витязя», принял участие в 64 матчах и набрал 22 (7+15) очка. В КХЛ нападающий выступал также в ХК МВД, московском «Динамо», «Салавате Юлаеве» и магнитогорском «Металлурге». В лиге форвард провёл 684 игры, в которых записал в личную статистику 319 (115+204) очков.



Денис Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира 2012 года.

В минувшем сезоне красно-белые вышли в плей-офф, где проиграли в первом раунде СКА со счётом 2-4. В межсезонье главным тренером московской команды был назначен Олег Знарок.