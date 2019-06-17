Генменеджер «Питтсбурга»: не говорил, что Малкин и Летанг не будут проданы

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал, что по-прежнему не исключает возможности продажи клубом нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.
«Они такие же игроки, как и все. В этой лиге переходят даже великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с предложением, которое имеет смысл для «пингвинов», мы должны его рассмотреть. Сейчас это не те парни, которых вы упомянули. И они оба – не те игроки, которых я хотел бы продать. Они были отличными игроками. Они ими и остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь активно специально продавать этих парней, но я и не говорил, что не буду этого делать.
Лучший пример — Уэйн Гретцки. Один из величайших игроков всех времён также был продан. Иногда есть определённые предложения, которые вы должны изучить. Вот почему я оставил эту дверь открытой», — приводит слова Рутерфорда Pittsburgh Tribune Live.
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