Карлссон: «Сан-Хосе» будет бороться за много кубков, я хочу побеждать каждый год

Швед Эрик Карлссон, подписавший новый контракт с «Сан-Хосе» и ставший самым дорогим защитником в Национальной хоккейной лиге, сказал, что планирует бороться с командой за Кубок Стэнли в каждом сезоне.

«Счастлив, что не вышел на рынок, приоритетом было — остаться в «Сан-Хосе». Рад, что в будущем смогу бороться за много Кубков Стэнли. В конце концов, это то, чего я хочу сделать. Хочу побеждать, и делать это каждый год», — сказал Карлссон на пресс-конференции.

По условиям контакта, среднегодовая зарплата Карлссона составит $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 млн из $ 92 по контракту составляет подписной бонус. Более 60% общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.