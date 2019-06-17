Карлссон: «Сан-Хосе» будет бороться за много кубков, я хочу побеждать каждый год
Швед Эрик Карлссон, подписавший новый контракт с «Сан-Хосе» и ставший самым дорогим защитником в Национальной хоккейной лиге, сказал, что планирует бороться с командой за Кубок Стэнли в каждом сезоне.
«Счастлив, что не вышел на рынок, приоритетом было — остаться в «Сан-Хосе». Рад, что в будущем смогу бороться за много Кубков Стэнли. В конце концов, это то, чего я хочу сделать. Хочу побеждать, и делать это каждый год», — сказал Карлссон на пресс-конференции.
По условиям контакта, среднегодовая зарплата Карлссона составит $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 млн из $ 92 по контракту составляет подписной бонус. Более 60% общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.
Карлссон подписал контракт с «Сан-Хосе», став самым дорогим защитником в НХЛ
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