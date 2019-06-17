Генменеджер «Сан-Хосе»: нужно бороться за игроков с талантом, как у Карлссона

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон прокомментировал подписание нового контракта с защитником Эриком Карлссоном.

«Игроки с уровнем таланта Эрика редки, и, когда они становятся доступными, важно быть агрессивными, бороться за них. Он показывает разницу, постоянно делает игроков вокруг себя лучше. Рады, что он активно боролся с травмой в прошлом сезоне, и с нетерпением ожидаем, что он станет частью нашего клуба на долгое время.

Хочу поблагодарить Хассо Платтнера и группу владельцев за финансовую поддержку, за возможность вывести на лёд талантливую команду, которой поклонники «акул» будут гордиться. Благодаря их поддержке мы смогли создать культуру победителей и превратить Сан-Хосе в место, где игроки хотят играть», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

Карлссон подписал новый контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником в Национальной хоккейной лиге. Соглашение «Шаркс» со шведским игроком рассчитано на 8 лет.

Карлссон: «Сан-Хосе» будет бороться за много кубков, я хочу побеждать каждый год