Гортон — о Трубе: этого обмена бы не было, если бы я не был уверен в контракте

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал обмен с «Виннипег Джетс», в результате которого на Бродвей перебрался защитник Джейкоб Труба, а в обратном направлении отправился защитник Нил Пионк.

«Джейкоб — габаритный защитник, которому всего 25 лет. Он способен играть против лучших игроков соперника, он может атаковать, он умеет нейтрализовывать меньшинство. Джейкоб находится в самом расцвете карьеры, мы очень довольны.

Проблемы при заключении контракта? Я разговаривал с его агентом Куртом Оверхардтом. Этого обмена бы не было, если бы я не был уверен, что мы подпишем контракт. Мне кажется, что это игрок, который останется с нами на некоторое время», — приводят слова Гортона североамериканские журналисты.

Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.