«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс» обменялись защитниками, сообщает официальный сайт НХЛ.



25-летний защитник канадского клуба Джейкоб Труба отправится в Нью-Йорк, а взамен «Виниппег» получит перспективного Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.



Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. Заработная плата Трубы составляет $ 5,5 млн, Пионк в дебютном сезоне НХЛ получил $ 925 тыс.



В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу. Пионк в 73 матчах набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности "-16".

Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.