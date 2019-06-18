«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс» обменялись защитниками, сообщает официальный сайт НХЛ.
25-летний защитник канадского клуба Джейкоб Труба отправится в Нью-Йорк, а взамен «Виниппег» получит перспективного Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.
Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. Заработная плата Трубы составляет $ 5,5 млн, Пионк в дебютном сезоне НХЛ получил $ 925 тыс.
В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу. Пионк в 73 матчах набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности "-16".
Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.
- 18 июня 2019
-
05:44
-
00:18
- 17 июня 2019
-
23:39
-
23:18
-
22:49
-
22:22
-
21:52
-
21:25
-
21:04
-
20:18
-
19:59
-
19:18
-
18:23
-
17:52
-
17:26
-
16:59
-
16:49
-
16:26
-
15:57
-
15:34
-
14:49
-
14:28
-
13:50
-
13:16
-
12:45
-
12:04
-
11:48
-
11:38
-
11:00
-
10:37
-
10:25
-
09:52
-
09:27
-
09:00
-
08:23