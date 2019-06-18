Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
29-летний чешский нападающий пополнил состав «Шкоды Пльзень» в декабре 2018 года после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил 7 шайб и сделал 26 голевых передач. В 4 матчах плей-офф Коварж набрал 3 (1+2) очка.
4 декабря 2018 года экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.
Почему Ян Коварж уехал в Чехию и ждать ли его в КХЛ
Форварда по-прежнему ждут в «Магнитке», но есть варианты в Швейцарии и других клубах КХЛ. Рассказывают агент и Геннадий Величкин.
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