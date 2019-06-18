Коберн продлил контракт с «Тампой», его зарплата упала в 2 раза

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйдон Коберн согласился на существенное сокращение зарплаты по новому контракту, чтобы остаться в клубе и попытаться завоевать Кубок Стэнли, сообщает американский журналист Пьер Лебрюн.
«Предыдущий контракт 34-летнего игрока предполагал зарплату в $ 3,7 млн. По новому соглашению она будет снижена до $ 1,7 млн. «Молнии» сейчас вынуждены экономить каждый цент, а для возрастного защитника это станет хорошей возможностью побороться за Кубок Стэнли», — написал Лебрюн в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 канадский защитник провёл 74 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности "+4" и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 1 (0+1) балл в двух играх.
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