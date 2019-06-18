Труба рассказал о своём любимом голе в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после обмена из «Виннипега» рассказал о своих чувствах к бывшей команде и вспомнил один из самых любимых голов в Национальной хоккейной лиге.

«Определённо есть вещи, по которым я буду скучать. Это была моя жизнь в течение шести лет, некоторые из моих лучших друзей играли в «Виннипеге» и остаются в этой команде. Самым главным здесь для меня будут люди, с которыми я столкнулся.

Камбэк с «Нэшвилл Предаторз» в плей-офф — определённо один из моих любимых моментов. Вероятно, самый лучший гол из тех, которые я когда-либо забивал, был именно в том матче, когда мы сравняли счёт», — приводит слова Трубы Winnipeg Sun.

В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу.