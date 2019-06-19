«Филадельфия» заключит с Хейзом контракт на 7 лет с зарплатой $ 7,14 млн в год
«Филадельфия Флайерз» близка к заключению контракта с нападающим Кевином Хейзом. Соглашение будет рассчитано на семь лет, а зарплата хоккеиста составит $ 7,14 млн в год, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
По предыдущему контракту Кевин получал $ 5,1 млн в год. В ходе сезона-2018/19 американский нападающий был обменян в «Виннипег Джетс» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата и сумел записать в свой актив 68 (24+44) баллов при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени.
В шести встречах плей-офф Хейз набрал 3 (2+1) очка. «Джетс» со счётом 2-4 проиграли «Сент-Луис Блюз» в серии первого раунда Западной конференции.
Генменеджер «Филадельфии» — о Хейзе: у нас состоялся конструктивный диалог
- 19 июня 2019
-
08:31
-
08:15
-
07:57
-
06:58
- 18 июня 2019
-
22:45
-
22:10
-
21:20
-
20:45
-
19:31
-
19:13
-
18:55
-
18:33
-
18:04
-
17:22
-
16:58
-
16:20
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:29
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:03
-
11:45
-
11:17
-
11:10
-
10:40
-
10:10
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
08:51
Партнерский контент