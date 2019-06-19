Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса»

В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение российского нападающего Ивана Барбашёва с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луис Блюз». Празднование, посвящённое первому в истории клуба Кубка Стэнли, прошло 15 июня.

Видео инцидента также можно посмотреть в «твиттере» Heart of NHL.

Вчера, 18 июня, «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД.

После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.