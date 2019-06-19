Забросивший одну шайбу за карьеру в КХЛ Кацуба надеется забивать больше

Нападающий «Амура» Станислав Кацуба поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Переговоры прошли продуктивно, меньше чем через месяц откроется тренировочный лагерь, буду бороться за место в основном составе. Что касается прессы, то статьи не читал, есть много более важных дел. Мозговым центром предстоящего сезона станет наш тренерский штаб. Он определит специфику чемпионата, покажет, над чем нам нужно дополнительно работать. Но задача всем понятна — возвращаться в плей-офф и радовать Хабаровский край, весь Дальний Восток.

Всё зависит от тренерского штаба и руководства, им виднее, кого в какой роли использовать. Моя задача — тренироваться и выкладываться на двести процентов, повышать свое мастерство. Если же говорить о роли игроков третьих-четвёртых звеньев, то этот сезон показал, что без таких хоккеистов побед не бывает. Пример — и сборная Финляндии, выигравшая чемпионат мира, и «Сент-Луис», завоевавший Кубок Стэнли. Да и в ЦСКА вклад игроков нижних звеньев в завоевание Кубка Гагарина, на мой взгляд, очень существенный.

Минувший сезон? Были и победы, и неудачи. Сезон показал, что всем нам есть над чем работать. Лично мне хотелось бы больше забивать, принося команде больше пользы», — цитирует Кацубу Russia-Hockey.

В сезоне-2018/19 28-летний форвард забил первый гол за семь лет в КХЛ.