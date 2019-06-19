Кучеров — о церемонии: Овечкин и Малкин приезжают постоянно, мне до них далеко

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ по итогам регулярного сезона.

«Я здесь первый раз, поэтому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафетную палочку. Овечкин и Малкин сюда приезжают постоянно, мне до них пока далеко. Но я буду стараться двигаться дальше. Вообще, у нас в России хорошая хоккейная школа. Спасибо тренерам, которые работают в правильном направлении. Сейчас вырастает новое поколение, ребята постоянно развиваются и стремятся играть в лучшей лиге мира», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров претендует на «Харт Трофи» (самый полезный игрок) и приз Теда Линдсея (лучший хоккеист по мнению профсоюза).

Кучеров: для меня и моей семьи прошедший сезон — гордость