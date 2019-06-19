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Тротц: россияне проходят через КХЛ и приезжают в НХЛ с солидным житейским опытом

Тротц: россияне проходят через КХЛ и приезжают в НХЛ с солидным житейским опытом
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о причинах успеха российских игроков в НХЛ.

«В России богатые хоккейные традиции, поэтому нет ничего удивительного, что из года в год мы видим россиян среди лучших. Там хорошие детские программы и одарённые спортсмены, преданные своему делу. А мне повезло работать с одним из лучших атлетов всех времён. Овечкин обладает исключительным набором умений. Это один из лучших хоккеистов своего поколения и точно лучший снайпер.

И сейчас в лиге много молодых россиян, которые понимают, чего хотят. Они проходят через КХЛ, через CHL и приезжают в НХЛ с солидным житейским опытом. Это тоже обуславливает их успех", — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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