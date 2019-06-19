Василевский: наша хоккейная школа — одна из лучших в мире
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о причинах успеха российских игроков в Национальной хоккейной лиге.
«Наша хоккейная школа — одна из лучших в мире. Поэтому неудивительно, что российские игроки находятся в лидерах в НХЛ», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
«Самое главное, что россияне — очень хорошие хоккеисты. У России богатые и давние традиции воспитания одних из лучших в мире хоккеистов. И многие из них приехали сюда и добились успеха», — добавил главный тренер «молний» Джон Купер.
Василевский стал лучшим вратарём регулярного чемпионата НХЛ по количеству побед (39). Андрей также может стать первым вратарём в истории «Лайтнинг», выигравшим «Везину Трофи».
Купер: если что-то и стоит запомнить из сезона, так игру Кучерова и Василевского
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