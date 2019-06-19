Кросби: когда команда проигрывает, появляются слухи. Слышать всё это неприятно

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал информацию о возможных обменах лидеров команды.

«Мы верим в команду. Конечно, будут перестановки. Но они происходили даже после того, как мы выиграли Кубок, не говоря уже о тех годах, когда мы не добивались успеха. Такова суть игры. Это все понимают. Когда команда проигрывает, появляются вопросы и слухи. Но иногда разговоров много, а ничего не происходит. Бывает и наоборот. Так что никто не знает, что произойдёт на самом деле. Пусть каждый занимается своим делом.

Не думаю, что стоит слишком увлекаться этим делом, хотя слышать всё это неприятно. Особенно когда говорят о ребятах, которые давно играют в команде. Очень нелегко выслушивать такое. Но мы все профессионалы и должны готовиться, чтобы провести следующий сезон на более высоком уровне», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.