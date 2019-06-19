Меркулов опроверг информацию, что «Динамо» не пыталось сохранить Кагарлицкого

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал уход из команды Дмитрия Кагарлицкого.

«Безусловно, уход Дмитрия из клуба является большой потерей для нас. Как вам известно, он был лучшим нашим снайпером по итогам прошлого сезона. Без него нам будет тяжело в атаке. Будем думать, как решить эту проблему. Работа над этим ведётся. А Дмитрию мы желаем удачи в новом клубе. Сожалеем, что не получилось продлить наши отношения.

В прессе было много информации, что клуб не пытался сохранить данного игрока. Смею вас заверить, что на самом деле это не так. Переговоры шли долгие и тяжёлые, к сожалению, не пришли к общему знаменателю. Мы работаем в рамках потолка зарплат, на этом основан бюджет. Мы не сумели удовлетворить его некоторые запросы. В то же время хочу сказать, что сумма о 140 млн рублей не соответствует действительности. Дальше обсуждать это уже не нужно», — заявил Меркулов.