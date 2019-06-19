Минское «Динамо» утвердило план предсезонной подготовки, информирует официальный сайт белорусского клуба.

«Динамо» под руководством тренерского штаба Крэйга Вудкрофта выйдет из отпуска 9 июля — в этот день начнётся медосмотр. Затем, 13 июля, команда уедет на сбор в Пинск — на базу, где некогда готовилось к чемпионским сезонам московское «Динамо» Олега Знарка. Там «зубры» будут закладывать физподготовку и, возможно, проведут несколько спаррингов.



Спустя две с половиной недели команда вернётся в Минск, а в августе, как и год назад, сыграют в двух турнирах — Кубке губернатора Нижегородской области и Кубке ЛЖД в Риге. Между этими турнирами динамовцы сыграют в Кубке Салея, где стартуют сразу с решающей стадии, которая в нынешнем году пройдёт в Орше в формате «Финала четырёх» (два полуфинала и медальные матчи).