Новичок «Адмирала» Юнг: хочу посмотреть, как всё устроено в КХЛ

Шведский нападающий Маркус Юнг, подписавший однолетний контракт с «Адмиралом», поделился ожиданиями от выступления в КХЛ.



«Постепенно готовлюсь к сезону у себя дома в Вестеросе, тренируюсь, провожу время с семьёй и друзьями. После успешного сезона в «ХВ-71» я решил, что мне пора попробовать перебраться в КХЛ. «Адмирал» проявил заинтересованность, хочу посмотреть, как всё устроено в КХЛ.



У меня наверно займёт 15 часов, чтобы добраться до Владивостока. Это станет настоящим приключением для меня и моей семьи. Я играл с Никласом Бергфорсом, который выступал за «Адмирал», он рассказал много хорошего о городе и команде. Ему там всё нравилось. Определенно, эта поездка станет интересным опытом для меня.



КХЛ — отличная лига, где выступает много сильных хоккеистов, вы же видите, сколько игроков приезжает из НХЛ или уезжает в Северную Америку оттуда. Всё на высшем уровне, сильные игроки, сильные команды», — приводит слова Юнга официальный сайт КХЛ.

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