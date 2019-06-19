Наиль Якупов подписал новый контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Наилем Якуповым, информирует официальный сайт питерцев. Контракт рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона-2021/22.
Якупов стал хоккеистом СКА летом 2018 года. В минувшем сезоне провёл в составе «армейцев» 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (23+10) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету форварда 8 (4+4) очков в 18 играх. Ранее 25-летний Якупов выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».
В прошедшем сезоне подопечные Ильи Воробьёва дошли до финала Западной конференции, где уступили в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА. В первом раунде СКА обыграл в шести матчах «Спартак», а в полуфинале конференции нанёс поражение «Локомотиву» — 4-1.
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