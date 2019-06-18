Бывший защитник СКА Херсли перейдёт в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Патрик Херсли, выступавший за СКА, подпишет контракт со «Спартаком».

Ранее о решении хоккеиста покинуть питерский клуб заявил его агент Глеб Чистяков.



Шведский защитник станет пятым легионером в составе красно-белых после Юлиуса Гудачека, Мартиньша Карсумса, Каспарса Даугавиньша и Робина Ганзла.

В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».

СКА завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции, уступив в семи матчах московскому ЦСКА.