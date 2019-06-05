Дмитрий Кагарлицкий подписал трёхлетний контракт со СКА

СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба в «Твиттере». Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач, став лучшим снайпером в команде Владимира Крикунова. В 11 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов. Ранее Кагарлицкий защищал цвета «Северстали».

Бело-голубые вышли в плей-офф и добрались до второго раунда, где уступили в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА. СКА дошёл до финала Западной конференции КХЛ и проиграл в семи играх московским «армейцам».

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