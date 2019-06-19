«Динамо» объявило ещё 10 игроков, которые вошли в предварительный состав команды

10 хоккеистов московского «Динамо» включены в список игроков, которые отправятся на предсезонные сборы в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
В состав вошли:
Вратарь: Георгий Кузнецов
Защитники: Денис Толпегин, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Владислав Казаманов
Нападающие: Илья Круглов, Семён Панкратов, Иван Муранов, Владислав Михайлов.
Помимо этого на предсезонный сбор с основной командой отправится лучший защитник МХЛ сезона-2018/19 Вениамин Баранов, ранее выступавший за МХК «Динамо Санкт-Петербург».
Ранее на совещании директоров клуба был утверждён предварительный состав московского «Динамо» на сезон-2019/20.
Голкиперы: Иван Бочаров и Александр Ерёменко.
Защитники: Артём Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен.
Нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулёмин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачёв.
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