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«Динамо» объявило ещё 10 игроков, которые вошли в предварительный состав команды

«Динамо» объявило ещё 10 игроков, которые вошли в предварительный состав команды
Хоккей / КХЛ 0

10 хоккеистов московского «Динамо» включены в список игроков, которые отправятся на предсезонные сборы в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В состав вошли:

Вратарь: Георгий Кузнецов
Защитники: Денис Толпегин, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Владислав Казаманов
Нападающие: Илья Круглов, Семён Панкратов, Иван Муранов, Владислав Михайлов.

Помимо этого на предсезонный сбор с основной командой отправится лучший защитник МХЛ сезона-2018/19 Вениамин Баранов, ранее выступавший за МХК «Динамо Санкт-Петербург».

Ранее на совещании директоров клуба был утверждён предварительный состав московского «Динамо» на сезон-2019/20.

Голкиперы: Иван Бочаров и Александр Ерёменко.

Защитники: Артём Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен.

Нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулёмин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачёв.

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