Мюррей: выкуп контракта Перри — одно из самых сложных решений за 44 года в НХЛ

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей прокомментировал выкуп контракта 34-летнего форварда Кори Перри. Канадский форвард провёл всю карьеру в составе «уток», стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.



«Это одно из самых сложных решений, которые пришлось принять за 44 года в НХЛ. Кори выложился по полной программе за 14 лет, проведённых в команде, ни на шаг не уступал конкурентам. Перри продемонстрировал потрясающую результативность, но его главным атрибутом стала воля к победе.



Мы благодарим игрока за всё, что он сделал для организации. Независимо от того, какое решение примет Кори, он и его семья всегда будут частью «Дакс», — приводит слова Мюррея официальный сайт «уток».

В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14».