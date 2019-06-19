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Гудас: удивлён, что «Филадельфия» обменяла меня в «Вашингтон»

Гудас: удивлён, что «Филадельфия» обменяла меня в «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Радко Гудас прокомментировал обмен из «Филадельфии Флайерз» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Я провёл несколько лет в «Филадельфии» и обзавёлся хорошими друзьями. Было здорово играть в составе «Флайерз», но теперь необходимо думать о новой команде. С нетерпением жду возможности проявить себя.

Честно говоря, я был немного удивлён, когда узнал, что меня обменяют в «Вашингтон». «Кэпиталз» являются принципиальным соперником для «Филадельфии», так что всё это немного странно. С другой стороны, приятно, что я оказался в команде, которая известна своими победами», — цитирует Гудаса официальный сайт НХЛ.

29-летний Гудас в регулярке сезона-2018/19 сыграл 77 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 16 голевых передач, заработав «+6» и набрав 63 минуты штрафа.

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