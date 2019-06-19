Пульюярви требует от «Эдмонтона» обмена в другой клуб
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви сообщил руководству о том, что хочет продолжить карьеру в другом клубе. Об этом информирует североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.
«Пульюярви ясно дал понять «Эдмонтону», что хочет обмена в другую команду. Он планирует перезапустить карьеру в другом месте. Похоже, «Ойлерз» готовы смириться, но при этом планируют проявить терпение при поиске подходящего варианта и не собираются легко расставаться с игроком», — написал Дрегер в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в свой актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «–14» и 16 минутах штрафа.
Агент Пульюярви опроверг информацию о переходе клиента в клуб КХЛ
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