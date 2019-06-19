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Хедман: у «Тампы» есть запас прочности на несколько лет

Хедман: у «Тампы» есть запас прочности на несколько лет
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман оценил выступление команды в прошедшем сезоне. «Молнии» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, но при этом проиграли в первом раунде «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.

«Одна неудачная неделя испортила команде весь сезон. Мы проанализируем случившееся и сделаем выводы. У нас всех остался горький привкус после этого сезона. В прошлом команда доказала, что способна надолго задержаться в плей-офф. Это ещё одно препятствие на пути, после которого нам надо собраться и стать сильнее.

У нас есть запас прочности на несколько лет. Игрокам нравится команда и то, в каком направлении она движется. Результат регулярного чемпионата не был случайностью. У нас хороший состав», — цитирует Хедмана официальный сайт лиги.

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