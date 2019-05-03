«Плей-офф показал, что нужна команда». Кучеров – о «Тампе» и сборной России

В преддверии двух матчей Евротура в Брно на вопросы журналистов ответил форвард «Тампы» и сборной России Никита Кучеров, который рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира. Вспомнил хоккеист и свой сезон в НХЛ, получившийся двояким.

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«Шутки в раздевалке, всё другое. Соскучился по всему этому»

— Как настроение после поражения от шведов?

— Всё нормально, сделали выводы. Посмотрели видео, тренера нам сказали, что надо делать, а что – нет. Для многих это была первая игра, надо было вкатиться. В целом, считаю, всё нормально.

— Вы и ваши партнёры по «Тампе» от сезона в НХЛ отошли?

— Думаю, да. Прошлого много времени, сейчас перед нами другая задача. Мы в сборной, все мысли о ней.



— Если предпочтения, с кем хотели бы играть в звене на чемпионате мира?

— Игрокам нет смысла иметь предпочтения. У нас есть тренер, он знает, как лучше. Мы выходим, а нам говорят, что делать. У нас хорошая команда.



— Есть ощущения, что это команда-мечта?

— Нет, все ребята спокойны. У нас единая команда. Все бьются друг за друга.



— Что можете вспомнить о чемпионате мира 2017 года, который был первым в вашей карьере?

— Было интересно играть с хорошими хоккеистами. Получил удовольствие.



— Как перенесли историю с дисквалификацией в плей-офф?

— Мы проигрывали, что-то не получалось. Наверное, это эмоции. Конечно, я не хотел бить соперника. Но так сложились обстоятельства.



— Вы рассматриваете чемпионат мира как перезагрузку, чтобы отвлечься от неудачного плей-офф?

— Я уже отвлёкся. У нас собрался хороший коллектив. Шутки в раздевалке, всё другое. Соскучился по всему этому. Сейчас все мысли о том, как хорошо сыграть на чемпионате мира.

«Малкин – умный игрок. Под него легче подстроиться»

— Какой урок вы получили от этого плей-офф?

— Зачем сейчас говорить про плей-офф? Я в сборной и мысли только о ней. Что случилось, то случилось.



— Чему вы хотели бы научиться у Малкина?

— Не знаю. Он центральный нападающий, игрок другого плана. Конечно, мне нравится, как он играет, нравится смотреть за ним в НХЛ. Большая честь сейчас играть с ним вместе в сборной.



— С Малкиным легко играть в тройке?

— Евгений – умный игрок. Под него легче подстроиться. Мне с ним приятно играть, после каждой тренировки чувствую это всё больше.

— Приятно было побить рекорд Могильного?

— Приятно.



— Могильный вас поздравлял?

— Нет, не писал и не звонил.



— Постараетесь улучшить этот результат?

— Главное для меня – Кубок Стэнли. Личные достижения отходят на второй план. Плей-офф НХЛ показал, что нужна команда.

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

«У нас с Панариным свой вопрос, многие просто не поняли»

— Вы номинированы на «Харт Трофи. Хотелось бы завоевать его?

— Конечно, хотелось бы. Почему нет?



— Некоторые люди считают, что ваше достижение – это даже лучше, чем Кубок Стэнли. Оно будет держаться долгие годы. Вы согласны, что добились серьёзного результата?

— В первую очередь спасибо ребятам, тренерскому штабу. Но Кубок Стэнли – это другое. Не знаю, как это можно сравнивать.



— Что вам сказал Панарин после серии с «Коламбусом»? Он вас похлопал и как-то пошутил.

— Это останется между нами.



— Артемий сказал, что вы угрожали ему расправой.

— У нас свой вопрос, многие просто не поняли (смеётся).

Панарин: Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдёт

«У меня сейчас чемпионат мира. Что в НХЛ – мне без разницы»

— Как вам организация в сборной?

— Всё отлично. Выполняют каждый каприз, наша задача только выходить на лёд и побеждать.



— Сергачёв спрашивал, как себя вести в сборной?

— Он у меня ничего особо не спрашивал.



— Может всё-таки имело смысл отдохнуть в конце регулярки? Обсуждалось ли это?

— Не обсуждалось. Смысл сейчас об этом говорить? Мы уже проиграли.

— Будет ли расти результативность в НХЛ в дальнейшем?

— Не знаю. Видите, меняют правила, что-то добавляют, чтобы было больше голов.



— Дальше в плей-офф – за Панарина?

— У меня сейчас чемпионат мира. Что в НХЛ – мне без разницы.

«Мне вообще без разницы на ЦСКА»

— ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Радовались ли за команду, может, кого-то поздравили, например, Нестерова?

— За ребят, конечно, порадовался, молодцы. Есть много друзей, поздравил, кого смог.



— Удавалось как-то следить за ходом Кубка Гагарина?

— Нет, у нас там своё происходит. Я только читал немного, счёт видел. Не очень тяжело им оказалось, походу.



— Боб Хартли даже сказал, что никогда не видел такую выдающуюся защиту, ЦСКА пропустил 99 голов в 82 матчах. Вас радует, что такой монолитный стиль удаётся показывать в наше время?

— Да мне вообще без разницы на них.



— Вы неоднократно говорили, что ЦСКА играет в ужасный хоккей, то есть делает ставку на оборону, на бег. Победа в Кубке Гагарина говорит об уровне КХЛ?

— У нас сейчас про ЦСКА всё, я так понял? (улыбается)



— Раз тема зашла.

— Мне вообще без разницы на ЦСКА, у меня есть свой клуб. ЦСКА молодцы, выиграли.

Главное для меня – Кубок Стэнли. Личные достижения отходят на второй план. Плей-офф НХЛ показал, что нужна команда

«С такими игроками, как Гусев, легко найти взаимопонимание»

— Насколько большое удовольствие играть вместе с Гусевым, с которым вы росли вместе. Может, в детстве мечтали, что однажды будете вместе играть за сборную в одной тройке?

— Конечно, приятно играть с Гусём, много лет провели вместе. Дай бог ему закрепиться в НХЛ. С ним интересно выходить на лёд, он креативный игрок, всегда создаёт моменты и ищет моменты для партнёров. С таким игроком очень приятно играть, большое удовольствие. Когда были маленькими, наверное, об этом не думали, просто старались прогрессировать, а там уже как пойдёт.



— Можно ли сказать, что у вас многолетняя «химия»?

— Понятно, что когда мы провели много лет вместе, всё это осталось. Понимаем друг друга, примерно один стиль игры. Не думаю, что что-то ушло или потерялось. С такими игроками, как он, в принципе легко играть и легко найти взаимопонимание, мне так вообще легко.



— Гусев уже в НХЛ, но всё ещё бегает от журналистов. Может, беседу с ним провести? Сложно ли ему будет в этом плане? Как у тебя это происходило, когда приехал в НХЛ?

— Да ко мне не подходили, у меня такого не было.



— Какие детские воспоминания об игре Гусева?

— То, что он забивал кучу шайб, набирал много очков. Брал на всех турнирах лучших игроков и бомбардиров.



— Почему сейчас он больше передачи отдаёт?

— Командный игрок, видите. Таких мало. Гусев молодец, прогрессирует с каждым годом и доказывает своей игрой, играет на партнёров и делает их лучше. Такие игроки на вес золота.



— Расстроились немного, когда «Тампа» обменяла права на него в «Вегас», потому что могли бы играть вместе в следующем сезоне. И спрашивал ли у вас Никита совет, когда уезжал в «Вегас»?

— Конечно, расстроился, была такая возможность, но у нас есть люди наверху, они решают, они знают, что лучше для команды. Они посчитали, что это правильный ход, так что что есть, то есть. Когда уезжал в «Вегас», он особо ничего не спрашивал. Он уже поиграл на всех уровнях, знает многое. Чему мне его учить, он и так всё знает.

«Пока он нам не нужен». Что ждёт Гусева в «Вегасе» В Лас-Вегасе уже продают футболки в честь лучшего бомбардира КХЛ, но как скоро он дебютирует в НХЛ?

«Я бы сократил немного команды, сделал бы турнир покороче»

— Насколько уверенно себя чувствуете сейчас, когда начали сниматься в рекламе, или зажимаетесь? Потому что надо проявлять себя как актёр.

— Там легко, привыкаешь. С тобой работают хорошие люди, они создают хорошую атмосферу, и ты чувствуешь себя комфортно. Проблем нет.



— Насколько много времени занимают рекламные контракты, своя линия одежды? Не отвлекает ли это от хоккея и интересно ли это вам?

— Я этим не занимаюсь, это всё к агенту.

Никита Кучеров подписал долгосрочный спонсорский контракт с аdidas

— То есть вы максимально сосредоточены на хоккее?

— Да.



— Вы играли на чемпионате мира, на Кубке мира. Какой формат вам ближе, семь матчей на групповом этапе или три игры, но наиболее напряжённые?

— Наверное, три игры, а две недели играть… Понятное дело, Норвегия и все эти команды, Италия, все хотят играть против лучших игроков. Но я бы сократил немного команды, сделал бы турнир покороче.



— Насколько верен стереотип, что хоккей вы смотрите с утра до вечера, или это раздуто?

— Что-то там раздувают, не знаю. Сделали из меня уже какого-то хоккейного…



— Фанатика?

— Стараюсь отвлекаться. Конечно, прихожу домой, отвлекаюсь, ничего не смотрю. Провожу время с семьёй, стараюсь по максимуму отвлечься от хоккея, потому что иногда игры бывают тяжёлые, стараюсь просто расслабиться.

«По ТНТ всё смотрю, все сериалы уже посмотрел»

— Есть любимый сериал, музыка?

— Я смотрю все сериалы, что можно. По ТНТ всё смотрю, все сериалы уже посмотрел. Что жена найдёт, то и смотрю, привыкаю ко всем сериалам. Любимых нет.



— Как рождение сына повлияло на вашу жизнь, что изменилось?

— Наверное, ответственность, в первую очередь. Много позитивных эмоций сразу добавилось. Всегда думаешь о нём, приезжаешь домой, всегда играешь с ним. Даже не знаю, как сказать, всё в хорошую сторону изменилось.



— Семейные заботы никак не отвлекали, всё-таки маленький ребёнок, плачет по ночам.

— У меня приезжала мама, приезжала мама жены. Все помогали, и было легче.



— Ваш сын сначала начнёт ходить или на коньках поедет?

— Не знаю, как получится.



— Хотели бы видеть его профессиональным хоккеистом, или нет, понимая, насколько это адский труд?

— Что захочет, то и… Что сейчас загадывать, посмотрим. Ему ещё мало лет.

«Бучневич надел майку США? Проспорил и надел. Молодец»

— Бучневич недавно проиграл спор и надел майку сборной США. Вы бы могли надеть американскую джерси и вообще, стали бы спорить на такие вещи?

— Проспорил и надел, не знаю, что тут комментировать по этому поводу. Молодец.



— Вы бы не спорили на такое?

— Если бы кто-то предложил, может быть, и стал.

«Проиграл спор – надел майку сборной США. Зачем обсуждать, что я не патриот?» Павел Бучневич – о сезоне, американском подкасте, критикующем Россию, и своём нашумевшем проигранном споре во время МЧМ.

— Вы сказали, что похоже, Нестерову и другим ребятам не очень тяжело далась победа. Насколько дико это смотрится в Северной Америке, где четыре победителя дивизионов слетели в первом раунде?

— Наверное, тем и интересна НХЛ, что ты никогда не знаешь, что ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдёт дальше.



— Потолок зарплат поможет сделать лигу более равной?

— Я не знаю.

