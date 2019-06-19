Владельцы «Анахайма» — о выкупе контракта Перри: это тяжёлый день

Владельцы «Анахайм Дакс» Генри и Сьюзан Самуэль поделились мнением о выкупе контракта 34-летнего форварда Кори Перри.



«От лица организации мы благодарим Кори Перри за его невероятный вклад в дела клуба. В течение многих лет Кори воплощал собой игрока «Дакс», играл агрессивно и безжалостно, а также внёс большой вклад в общественную жизнь. Сегодня тяжёлый день, но всё равно давайте отметим выдающуюся карьеру Кори в «Дакс». Он провёл больше всего матчей в истории клуба и является единственным игроком «Анахайма», выигрывавшим «Харт Трофи». Он представлял «Дакс» на четырёх Матчах звёзд и, конечно, сыграл важнейшую роль в завоевании Кубка Стэнли 2007 года.



Мы считаем, что карьера Кори заслуживает Зала хоккейной славы, учитывая его заслуги и шесть чемпионских титулов на всех уровнях. Но более всего мы гордимся, что ни один из титулов не повлиял на то, кем он является — бескорыстным и преданным делу человеком, который заботится обо всех вокруг», — говорится в заявлении владельцев на официальном сайте НХЛ.

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