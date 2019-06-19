Владельцы «Анахайма» — о выкупе контракта Перри: это тяжёлый день

Владельцы «Анахайм Дакс» Генри и Сьюзан Самуэль поделились мнением о выкупе контракта 34-летнего форварда Кори Перри.
«От лица организации мы благодарим Кори Перри за его невероятный вклад в дела клуба. В течение многих лет Кори воплощал собой игрока «Дакс», играл агрессивно и безжалостно, а также внёс большой вклад в общественную жизнь. Сегодня тяжёлый день, но всё равно давайте отметим выдающуюся карьеру Кори в «Дакс». Он провёл больше всего матчей в истории клуба и является единственным игроком «Анахайма», выигрывавшим «Харт Трофи». Он представлял «Дакс» на четырёх Матчах звёзд и, конечно, сыграл важнейшую роль в завоевании Кубка Стэнли 2007 года.
Мы считаем, что карьера Кори заслуживает Зала хоккейной славы, учитывая его заслуги и шесть чемпионских титулов на всех уровнях. Но более всего мы гордимся, что ни один из титулов не повлиял на то, кем он является — бескорыстным и преданным делу человеком, который заботится обо всех вокруг», — говорится в заявлении владельцев на официальном сайте НХЛ.
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:22
-
22:56
-
22:31
-
22:20
-
21:27
-
21:10
-
20:52
-
20:31
-
20:02
-
19:47
-
19:19
-
19:06
-
18:50
-
18:20
-
17:56
-
17:43
-
17:12
-
16:43
-
16:26
-
15:29
-
15:12
-
15:01
-
14:34
-
14:21
-
14:18
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:24
-
12:16
-
12:00
-
11:47
-
11:26
-
11:05