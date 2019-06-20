Никита Кучеров завоевал «Тед Линдсей Эворд»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. Для россиянина это была первая в карьере номинация на данную награду.
Кучеров – четвёртый россиянин в истории НХЛ, победивший в этой номинации, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина.
В борьбе за эту награду Кучеров опередил форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».
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