Никита Кучеров завоевал «Тед Линдсей Эворд»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. Для россиянина это была первая в карьере номинация на данную награду.

Кучеров – четвёртый россиянин в истории НХЛ, победивший в этой номинации, после Сергея Фёдорова, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

В борьбе за эту награду Кучеров опередил форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, вылетев с командой в серии с «Коламбус Блю Джекетс».