Райан О’Райлли — обладатель «Селке Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Лучшим оборонительным форвардом сезона признан Райан О’Райлли из «Сент-Луис Блюз». Соперниками О’Райлли были Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»). Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы мог стать рекордсменом лиги по количеству наград.

О’Райлли набрал в минувшем регулярном чемпионате 77 (28+49) очков при показателе полезности «+22», а его клуб в финале Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счётом 4-3. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.