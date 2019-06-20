Кучеров: индивидуальные призы — это здорово, но чемпионский титул важнее

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после того, как был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ.



«Когда я только приехал в Америку, моей целью было попасть в команду. Когда это случилось, все мысли были о том, чтобы вернуть в Тампу Кубок Стэнли, потому что наши фанаты это заслужили. Я уверен, что если мы сохраним команду, то сможем реабилитироваться.



Этот приз многое значит для меня. Ты выходишь на лёд против этих парней каждый вечер, поэтому заслужить их признание точно значит многое. Я очень счастлив. Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было.



Самый ценный игрок регулярного чемпионата? Звучит отлично, но главная цель — Кубок Стэнли. Мы должны убедиться, что работаем по полной. Мы хотим вернуть трофей в Тампу. Индивидуальные призы — это очень здорово, но чемпионский титул для меня важнее», — приводит слова россиянина официальный сайт лиги.

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