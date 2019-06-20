Купер: Овечкин — зверюга, поэтому ему удаётся оставаться лучшим
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил мастерство капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Овечкин — зверюга, поэтому ему удаётся так долго не просто держаться в элите, а оставаться лучшим. Я вообще люблю Ови. Он полон жизни. Этот парень одарён мастерством, драйвом и решительностью. Он был в лиге так долго и в прошлом году выиграл наконец Кубок. И это стало лишним подтверждением его величия. Ну и, конечно, Ови способен бросать так, как никто другой», — приводит слова наставника «Тампы» официальный сайт лиги.
Овечкин занял седьмое место по итогам голосования. Россиянин набрал 213 очков. Восемь человек поставили его на второе место, 13 — на третье, 25 — на четвёртое и 17 — на пятое.
Плющев: будет ли у нас свой Какко? Со времён Овечкина нет ответа на этот вопрос
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