Василевский: удивлён, что только два русских вратаря выигрывали «Везину»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал получение приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Андрей стал вторым после Сергея Бобровского россиянином, удостоенным такой награды.



«Моя главная задача остаётся прежней — Кубок Стэнли. Конечно, завоевать «Везина Трофи» — это тоже круто. Очень приятный бонус. Не занижаю значение этого трофея. И я сейчас счастлив. Но главное, без сомнений, это Кубок Стэнли.



Не думал, что награда достанется именно мне. Нас втроём номинировали на «Везину», но Робин Ленер и Бен Бишоп провели восхитительный чемпионат. Они тоже в полной мере заслужили эту награду. Сегодня вечером было принято вот такое решение. И я этому рад. Но другие вратари тоже были сильны. А вообще приехать в Лас-Вегас одним из трёх лучших вратарей — это уже очень престижно. И если бы я проиграл, то даже не расстроился бы.



Это великая честь, но всё приходит через тяжёлую работу. Будем трудиться дальше и ещё больше, чтобы прийти к Кубку Стэнли. А вообще я удивлён, что только два русских голкипера выигрывали «Везину». У нас в стране очень хорошая школа вратарей. Мне кажется, в будущем обладателей этого трофея у нас появится намного больше», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Василевский: наша хоккейная школа — одна из лучших в мире