Эксперт TSN — о драфте юниоров НХЛ: Какко сейчас готов лучше, чем Хьюз

Бывший генеральный менеджер НХЛ, ныне эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон сравнил фаворитов предстоящего драфта — американца Джека Хьюза и финна Каапо Какко.
«В настоящий момент Какко разностороннее, но его преимущество базируется в основном на физике. Но пройдёт три или четыре года, и что будет с Хьюзом благодаря его энергетике и скорости? Он всё делает очень быстро, и ему не нужно много места. Какко сейчас готов лучше, но через три года Хьюз может выйти на совсем другой уровень.
Хьюз очень динамичный хоккеист. Он техничен, великолепно понимает хоккей. У него есть всё. На мой взгляд, сегодняшние попытки сравнить Хьюза и Какко основываются исключительно на впечатлениях от игры Какко в апреле на юниорском чемпионате мира. Там же за сборную США выступал и Хьюз. Я допускаю, что их можно сравнить, но уровень их мастерства далеко не так сопоставим, как это может показаться. Какко может заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне, а у Джека могут возникнуть проблемы», — цитирует Баттона пресс-служба НХЛ.
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