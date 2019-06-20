Армстронг: на момент падения с машины в Барбашёве было достаточно обезболивающих

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о состоянии российского нападающего Ивана Барбашёва. Хоккеист упал с пожарной машины во время чемпионского парада, посвящённого победе в Кубке Стэнли.
«На тот момент в нём было достаточно обезболивающих, чтобы он ничего не почувствовал. Вчера мы сдавали медицинские тесты, он всё прошёл, так что с ним всё нормально», — приводит слова Армстронга официальный сайт лиги.
18 июня «Сент-Луис» сделал Барбашёву квалификационное предложение по новому контракту. 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД.
После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В 80 матчах в регулярке-2018/19 Иван набрал 26 (14+12) очков. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах.
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