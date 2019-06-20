«Коламбус» не позволил «Флориде» вступить в переговоры с Бобровским и Панариным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» отказал «Флориде Пантерз» в праве вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным. Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в своём «твиттере».



До этого Порцлайн, являющийся обозревателем матчей «Коламбуса», заявил о возможном переходе Бобровского во «Флориду».



Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Кравчук также поделился мнением о будущем голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. По его словам, игроки могут уйти из своего нынешнего клуба парой. «Флорида Пантерз» считается основным претендентом на российских хоккестов.