«Коламбус» не позволил «Флориде» вступить в переговоры с Бобровским и Панариным
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» отказал «Флориде Пантерз» в праве вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным. Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в своём «твиттере».
До этого Порцлайн, являющийся обозревателем матчей «Коламбуса», заявил о возможном переходе Бобровского во «Флориду».
Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Кравчук также поделился мнением о будущем голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. По его словам, игроки могут уйти из своего нынешнего клуба парой. «Флорида Пантерз» считается основным претендентом на российских хоккестов.
- 20 июня 2019
-
20:59
-
20:47
-
19:47
-
17:59
-
17:39
-
17:00
-
16:48
-
16:08
-
15:24
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
13:37
-
13:15
-
12:54
-
12:34
-
12:20
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:57
-
10:28
-
10:03
-
09:45
-
09:21
-
09:09
-
08:36
-
08:28
-
08:13
-
06:49
-
05:41
-
05:28
-
05:24
-
04:55
-
04:45
Партнерский контент